Переговоры Трампа и Лулы в Белом доме прошли без прессы

First News Media23:35 - 07 / 05 / 2026
Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Белом доме прошли в формате, закрытом для прессы.

Об этом сообщает испанская газета ABC.

В соответствии с графиком, опубликованным Белым домом, визит и переговоры изначально предполагали присутствие прессы — как это обычно делается на двусторонних встречах такого уровня.

«То, что должно было стать открытой встречей, по просьбе Лулы [да Силвы] превратилось в закрытую», — говорится в сообщении.

До этого пресс-пул Белого дома сообщал, что кортеж бразильского лидера прибыл в резиденцию Трампа в 11:21 по вашингтонскому времени. Президент США встретил гостя лично на Южной лужайке, после чего лидеры обменялись рукопожатиями и проследовали в Овальный кабинет для начала переговоров.

