Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и ИБР - ФОТО

First News Media00:00 - Сегодня
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и ИБР - ФОТО

7 мая министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с президентом Группы Исламского банка развития (ИБР) Мохаммедом Аль-Джасиром.

Как cообщили в Министерстве финансов, на встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ИБР, ход реализации существующих проектов и будущие направления сотрудничества.

Министр Сахиль Бабаев отметил, что сотрудничество с ИБР играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Было отмечено, что 51-е ежегодное заседание Банка, которое состоится в Баку 16-19 июня 2026 года, станет важной платформой для вывода сотрудничества на новый уровень. Отмечено, что на сегодняшний день Банк выделил более 1 миллиарда долларов на 19 проектов в стране.

Касаясь восстановительных и реконструкционных работ, проводимых на освобожденных территориях, министр отметил, что проект «Реконструкция Карабахского оросительного канала», реализуемый в сотрудничестве с Банком, играет важную роль в возрождении региона, социально-экономическом развитии и обеспечении продовольственной безопасности. В то же время было подчеркнуто, что масштабная реконструкция оросительной инфраструктуры в рамках данного проекта внесет существенный вклад в развитие сельского хозяйства в регионах, эффективное управление водными ресурсами и повышение производительности.

В свою очередь, Мохаммед Аль-Джасир выразил удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном и заявил, что Банк готов и впредь оказывать поддержку в финансировании социально-экономических проектов в стране. В этом контексте он подчеркнул важность расширения возможностей сотрудничества в области мелиорации, развития транспортной инфраструктуры и железнодорожных проектов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам содействия обмену знаниями и опытом в рамках Программы технического сотрудничества, расширения технической помощи и совместных инициатив в областях сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровой трансформации.

