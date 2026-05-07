В Сумгайыте произошёл пожар в общежитии: жильцов эвакуировали - ВИДЕО

В городе Сумгайыт, в 42-м квартале, произошёл пожар в здании общежития.

Информация о возгорании поступила на горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны, в том числе подразделения Сумгайытского городского управления пожарной охраны.

Благодаря быстрому вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня. Возгорание, возникшее на электрощите на 4-м этаже пятиэтажного общежития, было локализовано и потушено в кратчайшие сроки, не допустив его распространения на квартиры.

В результате пожара сгорели 6 счётчиков, 6 защитных автоматов и около 6 погонных метров электрических кабелей.

В рамках мер безопасности жильцы здания были эвакуированы. Пострадавших нет.

Квартиры и здание общежития удалось защитить от дальнейшего ущерба.