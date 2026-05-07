22-летняя Нармин: В 15 лет дядя лишил меня девственности - ВИДЕО
Как ранее сообщалось, в социальных сетях распространилось видео, в котором молодая девушка заявляет, что подвергалась насилию со стороны отца и дяди.
Автор ролика Нармин Ширалиева дала комментарий RTV и раскрыла новые детали произошедшего.
Девушка утверждает, что на протяжении многих лет подвергалась психологическому и физическому давлению со стороны членов семьи. По её словам, впервые она столкнулась с неподобающим поведением со стороны отца в возрасте 7 лет, а в 15 лет, по ее словам, подверглась насилию со стороны дяди.
Девушка также заявила, что её семья якобы пытается заставить её замолчать и представить как человека с психическими проблемами:
«Чтобы очистить свое имя, они хотят отправить меня в психиатрическую больницу. Я не буду молчать. Я не хочу умирать», — сказала она.
