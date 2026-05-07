Милли Меджлису предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья - ФОТО

Милли Меджлису Азербайджана предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья. В связи с этим была организована церемония в рамках 1-го Саммита спикеров парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья, состоявшегося 7 мая.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Выступившая на саммите председатель Сахиба Гафарова выразила признательность за решение о предоставлении Милли Меджлису статуса наблюдателя в организации и высоко оценила это решение. Она отметила, что участие в ассамблее создает еще более широкие возможности для дальнейшего укрепления и развития связей с парламентами-членами.