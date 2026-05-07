 ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа, погиб сын одного из лидеров ХАМАС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа, погиб сын одного из лидеров ХАМАС

First News Media19:15 - Сегодня
ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа, погиб сын одного из лидеров ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удар по посту охраны штаба безопасности на западе города Газа.

Как сообщает The Times of Israel, в результате удара были убиты трое членов ХАМАС, ещё четыре члена ХАМАС получили ранения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС Басима Наима, в результате израильского авиаудара погиб Аззам аль-Хайя — сын одного из ключевых участников переговоров о будущем Газы, проходящих при посредничестве США, Халила аль-Хайи.

По словам представителя, в это время лидеры ХАМАС вели в Каире переговоры, направленные на сохранение режима прекращения огня с Израилем.

Сообщается, что Аззам аль-Хайя стал четвёртым сыном находящегося в изгнании Халила аль-Хайи, погибшим в результате израильских атак.

Поделиться:
351

Актуально

Xроника

Группе деятелей искусств предоставлены персональные премии Президента ...

Политика

Милли Меджлису предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ...

Общество

Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО

Общество

«BakuBus» и «Бакинская служба такси» объединены с «Бакинским метрополитеном»

В мире

Зеленский назвал странным объявленное РФ перемирие на 9 мая

Посла Армении вызвали в МИД России

CNN: Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив

Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

DPA: Мерц не поедет в Армению

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы - ВИДЕО

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Зеленский назвал странным объявленное РФ перемирие на 9 мая

Сегодня, 21:45

Посла Армении вызвали в МИД России

Сегодня, 21:33

CNN: Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив

Сегодня, 21:20

Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

Сегодня, 21:17

22-летняя Нармин: В 15 лет дядя лишил меня девственности - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Шокирующий инцидент в Баку: На кладбище построили трёхэтажный дом, из-за чего могилы оказались под завалами — ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Милли Меджлису предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья - ФОТО

Сегодня, 20:20

Сахиба Гафарова: При возникновении разногласий парламентской дипломатии следует предоставлять платформу для конструктивного сотрудничества

Сегодня, 20:00

Найден отец брошенного на кладбище ребенка

Сегодня, 19:45

В Сумгайыте произошёл пожар в общежитии: жильцов эвакуировали - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа, погиб сын одного из лидеров ХАМАС

Сегодня, 19:15

Они удостоены президентской премии - ИМЕНА

Сегодня, 19:00

Помощник Путина: В Кремле сожалеют о попытках Армении «усидеть на двух стульях»

Сегодня, 18:45

Отец и сын также были удостоены награды

Сегодня, 18:30

Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО

Сегодня, 18:20

Trendyol Plus в Азербайджане: 10 бесплатных доставок и эксклюзивные скидки

Сегодня, 18:05

С этой даты в Баку можно будет наблюдать метеорный поток

Сегодня, 18:02

«Дядя изнасиловал, а отец угрожает расправой»: что говорят официальные структуры о деле Нармин Ширалиевой?

Сегодня, 17:44

Пашинян пообещал подать в суд на Самвела Карапетяна

Сегодня, 17:39

В Баку открылась выставка казахского искусства - ФОТО

Сегодня, 17:31
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но иСегодня, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15