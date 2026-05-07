ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа, погиб сын одного из лидеров ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удар по посту охраны штаба безопасности на западе города Газа.
Как сообщает The Times of Israel, в результате удара были убиты трое членов ХАМАС, ещё четыре члена ХАМАС получили ранения.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС Басима Наима, в результате израильского авиаудара погиб Аззам аль-Хайя — сын одного из ключевых участников переговоров о будущем Газы, проходящих при посредничестве США, Халила аль-Хайи.
По словам представителя, в это время лидеры ХАМАС вели в Каире переговоры, направленные на сохранение режима прекращения огня с Израилем.
Сообщается, что Аззам аль-Хайя стал четвёртым сыном находящегося в изгнании Халила аль-Хайи, погибшим в результате израильских атак.
