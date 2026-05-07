Сахиба Гафарова: При возникновении разногласий парламентской дипломатии следует предоставлять платформу для конструктивного сотрудничества

7 мая состоялся 1-й Саммит спикеров парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья. В Саммите приняла участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, выступая на мероприятии, Сахиба Гафарова сказала, что Парламентская ассамблея Средиземноморья в последние 20 лет доказала свою важность в качестве платформы для развития межпарламентского сотрудничества, способствуя диалогу, взаимопониманию и общей ответственности во имя мира и стабильности в обладающем стратегическим значением регионе. Подчеркнув, что хотя с географической точки зрения Азербайджан не является частью Средиземноморского региона, тем не менее, наша страна уже длительное время обладает связями и конструктивными отношениями со средиземноморскими странами и странами Залива, она отметила вклад Азербайджана в региональную и международную энергетическую безопасность посредством диверсификации энергетических маршрутов и поставок. Подчеркивалась активная роль нашей страны в развитии транспортных связей между Востоком и Западом, в особенности, в рамках Среднего коридора. Сахиба Гафарова заявила, что эти усилия вносят вклад в укрепление сотрудничества и продвижение всеобщей экономической устойчивости.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что парламенты играют возрастающую роль в международных отношениях и парламентская дипломатия дополняет традиционные дипломатические каналы в том, что касается способствования диалога, повышения прозрачности и укрепления доверия между государствами. Она подчеркнула необходимость надежности и инклюзивности парламентской дипломатии, и ее опоры на международное право, демократические принципы и взаимопонимание. По ее мнению, при возникновении разногласий парламентской дипломатии следует предоставлять площадку для такого конструктивного сотрудничества. Она заявила, что Милли Меджлис поддерживает такой подход и придает особое значение сотрудничеству в рамках многосторонних парламентских платформ. Положительно оценив в этом контексте придание Ассамблеей статуса наблюдателя парламентам как Азербайджана, так и Армении, Сахиба Гафарова сказала, что эти страны, как отметил Президент Ильхам Алиев, учатся жить в мирной обстановке после продлившегося десятилетия конфликта. Данный шаг может послужить развитию диалога и доверия между двумя странами в согласии с продолжающимися усилиями по построению мира и нормализации. Отметив вовлеченность и наших парламентов в создание доверия между двумя народами, Сахиба Гафарова заявила, что Парламентская ассамблея Средиземноморья может стать еще более значительной платформой конструктивного сотрудничества.

С. Гафарова также напомнила, что Азербайджан принимает активное участие в международной парламентской деятельности.

В завершение она довела до внимания, что укрепление сотрудничества между парламентами будет служить миру, стабильности и устойчивому развитию.