 Шокирующий инцидент в Баку: На кладбище построили трёхэтажный дом, из-за чего могилы оказались под завалами — ВИДЕО
Шокирующий инцидент в Баку: На кладбище построили трёхэтажный дом, из-за чего могилы оказались под завалами — ВИДЕО

First News Media20:40 - Сегодня
Жители посёлка Бадамдар Сабаильского района заявляют о серьёзной проблеме, возникшей на местном кладбище.

Они обратились на горячую линию Baku TV, сообщив, что в последние годы на территории кладбища проводятся незаконные строительные работы, в результате которых произошли разрушения, и часть могил их родственников оказалась под завалами.

По словам жителей, несмотря на многочисленные обращения в соответствующие органы, их жалобы остаются без ответа.

«То, что здесь происходит, — это вандализм. Раньше на этой территории был металлический забор, его снесли и построили трёхэтажный дом. В результате могилы не выдержали нагрузки и оказались под завалами», — рассказал один из заявителей.

В Исполнительной власти Сабаильского района, в свою очередь, заявили, что в конце марта — начале апреля текущего года из-за интенсивных дождей на территории кладбища в посёлке Бадамдар произошёл оползень.

В результате инцидента были повреждены некоторые надгробия.

«Сразу после происшествия были приняты оперативные меры: проведён осмотр территории и направлены официальные обращения в соответствующие структуры для устранения последствий. В настоящее время на участке ведутся работы по очистке территории и восстановлению повреждённых надгробий», — сообщили в ведомстве.

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

