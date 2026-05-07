 Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО

First News Media18:20 - Сегодня
Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО

7 мая состоялось заседание Организационного комитета, созданного в связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открывая заседание, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев отметил, что до начала WUF13 осталось мало времени и с 17 по 22 мая город Баку примет одну из самых престижных международных платформ мира по повестке градостроительства и устойчивого развития.

Председатель Организационного комитета сказал, что проведение в нашей стране под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева мероприятий глобального масштаба стало уже традицией. Самир Нуриев подчеркнул важное значение WUF13 с точки зрения представления на международном уровне видения Азербайджана в области современного градостроительства, его вклада в повестку устойчивого развития, а также модели широкомасштабного восстановления и строительства, реализуемой на освобожденных от оккупации территориях.

Было отмечено, что объявление 2026 года в нашей стране «Годом градостроительства и архитектуры» еще больше повышает значимость WUF13. Форум выступает как логическое продолжение и основной международный этап мероприятий, проводимых в этих рамках в течение года.

Сообщив, что для участия в форуме на сегодняшний день зарегистрировалось более 28 тыс. человек из 177 стран, Самир Нуриев отметил, что примерно половину из них составляют иностранные представители. Он подчеркнул, что это является высоким показателем международного интереса к WUF13.

Председатель Организационного комитета сообщил, что сегмент Заявлений лидеров, который по инициативе Азербайджана будет проведен впервые в истории WUF, является одним из главных политических и субстантивных новшеств форума, данная встреча превратит вопросы градостроительства и устойчивого заселения в предмет глобальных обсуждений на высшем уровне.

Была подчеркнута важность особого внимания к подготовке к сегменту Лидеров, а также к Министерской встрече WUF13, которая пройдет под председательством Азербайджана, Специальной сессии, организуемой азербайджанской стороной, мероприятиям в азербайджанском павильоне и презентации строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Затем были заслушаны доклады членов Организационного комитета о ходе подготовительного процесса в целом, проделанной работе в субстантивной, коммуникационной, протокольной, транспортной и организационно-логистической сферах, а также по другим вопросам, стоящим на повестке дня.

В заключение заседания председатель Организационного комитета выразил уверенность в том, что, в соответствии с поставленными Президентом Азербайджанской Республики задачами по организации и проведению этого престижного мероприятия на высоком уровне, WUF13 станет очередным успешным примером накопленного Азербайджаном положительного опыта в области проведения международных мероприятий.

Самир Нуриев дал поручения профильным структурам по оперативному и скоординированному решению соответствующих вопросов на заключительном этапе подготовительного процесса к WUF13, а также интенсификации и завершению работ по всем направлениям.

Поделиться:
585

Актуально

Xроника

Группе деятелей искусств предоставлены персональные премии Президента ...

Политика

Милли Меджлису предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ...

Общество

Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО

Общество

«BakuBus» и «Бакинская служба такси» объединены с «Бакинским метрополитеном»

Общество

22-летняя Нармин: В 15 лет дядя лишил меня девственности - ВИДЕО

Шокирующий инцидент в Баку: На кладбище построили трёхэтажный дом, из-за чего могилы оказались под завалами — ВИДЕО

Найден отец брошенного на кладбище ребенка

В Сумгайыте произошёл пожар в общежитии: жильцов эвакуировали - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер 

Сын генерала освобождён от должности в Госагентстве автомобильных дорог

Несрин Джавадзаде опубликовала свадебные фото с турецким бизнесменом – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Убивший пятерых членов семьи Ахмед Ахмедов сбежал из клиники? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Последние новости

Зеленский назвал странным объявленное РФ перемирие на 9 мая

Сегодня, 21:45

Посла Армении вызвали в МИД России

Сегодня, 21:33

CNN: Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив

Сегодня, 21:20

Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

Сегодня, 21:17

22-летняя Нармин: В 15 лет дядя лишил меня девственности - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Шокирующий инцидент в Баку: На кладбище построили трёхэтажный дом, из-за чего могилы оказались под завалами — ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Милли Меджлису предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья - ФОТО

Сегодня, 20:20

Сахиба Гафарова: При возникновении разногласий парламентской дипломатии следует предоставлять платформу для конструктивного сотрудничества

Сегодня, 20:00

Найден отец брошенного на кладбище ребенка

Сегодня, 19:45

В Сумгайыте произошёл пожар в общежитии: жильцов эвакуировали - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа, погиб сын одного из лидеров ХАМАС

Сегодня, 19:15

Они удостоены президентской премии - ИМЕНА

Сегодня, 19:00

Помощник Путина: В Кремле сожалеют о попытках Армении «усидеть на двух стульях»

Сегодня, 18:45

Отец и сын также были удостоены награды

Сегодня, 18:30

Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО

Сегодня, 18:20

Trendyol Plus в Азербайджане: 10 бесплатных доставок и эксклюзивные скидки

Сегодня, 18:05

С этой даты в Баку можно будет наблюдать метеорный поток

Сегодня, 18:02

«Дядя изнасиловал, а отец угрожает расправой»: что говорят официальные структуры о деле Нармин Ширалиевой?

Сегодня, 17:44

Пашинян пообещал подать в суд на Самвела Карапетяна

Сегодня, 17:39

В Баку открылась выставка казахского искусства - ФОТО

Сегодня, 17:31
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но иСегодня, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15