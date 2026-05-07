Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО

7 мая состоялось заседание Организационного комитета, созданного в связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открывая заседание, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев отметил, что до начала WUF13 осталось мало времени и с 17 по 22 мая город Баку примет одну из самых престижных международных платформ мира по повестке градостроительства и устойчивого развития.

Председатель Организационного комитета сказал, что проведение в нашей стране под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева мероприятий глобального масштаба стало уже традицией. Самир Нуриев подчеркнул важное значение WUF13 с точки зрения представления на международном уровне видения Азербайджана в области современного градостроительства, его вклада в повестку устойчивого развития, а также модели широкомасштабного восстановления и строительства, реализуемой на освобожденных от оккупации территориях.

Было отмечено, что объявление 2026 года в нашей стране «Годом градостроительства и архитектуры» еще больше повышает значимость WUF13. Форум выступает как логическое продолжение и основной международный этап мероприятий, проводимых в этих рамках в течение года.

Сообщив, что для участия в форуме на сегодняшний день зарегистрировалось более 28 тыс. человек из 177 стран, Самир Нуриев отметил, что примерно половину из них составляют иностранные представители. Он подчеркнул, что это является высоким показателем международного интереса к WUF13.

Председатель Организационного комитета сообщил, что сегмент Заявлений лидеров, который по инициативе Азербайджана будет проведен впервые в истории WUF, является одним из главных политических и субстантивных новшеств форума, данная встреча превратит вопросы градостроительства и устойчивого заселения в предмет глобальных обсуждений на высшем уровне.

Была подчеркнута важность особого внимания к подготовке к сегменту Лидеров, а также к Министерской встрече WUF13, которая пройдет под председательством Азербайджана, Специальной сессии, организуемой азербайджанской стороной, мероприятиям в азербайджанском павильоне и презентации строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Затем были заслушаны доклады членов Организационного комитета о ходе подготовительного процесса в целом, проделанной работе в субстантивной, коммуникационной, протокольной, транспортной и организационно-логистической сферах, а также по другим вопросам, стоящим на повестке дня.

В заключение заседания председатель Организационного комитета выразил уверенность в том, что, в соответствии с поставленными Президентом Азербайджанской Республики задачами по организации и проведению этого престижного мероприятия на высоком уровне, WUF13 станет очередным успешным примером накопленного Азербайджаном положительного опыта в области проведения международных мероприятий.

Самир Нуриев дал поручения профильным структурам по оперативному и скоординированному решению соответствующих вопросов на заключительном этапе подготовительного процесса к WUF13, а также интенсификации и завершению работ по всем направлениям.