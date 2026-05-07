Посла Армении вызвали в МИД России

Посол Армении в РФ Гурген Арсенян был вызван в МИД России, где провёл встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В ходе беседы российская сторона выразила недовольство тем, что в Армении в рамках мероприятий под эгидой ЕС Владимиру Зеленскому была предоставлена площадка для заявлений, которые в Москве расценили как «террористические угрозы» в адрес России.

В МИД РФ заявили, что подобные действия вызывают «обоснованное возмущение», а отсутствие официальной реакции со стороны Еревана рассматривается как несоответствие духу партнёрских отношений между Россией и Арменией.

Посол Армении, в свою очередь, сообщил, что передаст позицию российской стороны руководству в Ереване.