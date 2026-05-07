 Подростка избили и бросили в мусорный контейнер, сняв происходящее на видео | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Подростка избили и бросили в мусорный контейнер, сняв происходящее на видео

First News Media22:00 - 07 / 05 / 2026
Подростка избили и бросили в мусорный контейнер, сняв происходящее на видео

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых подростка избивают в парке.

Как сообщает lent.az, инцидент произошёл в одном из парков города Нафталан.

По данным издания, находившийся в парке 16-летний Ибрагим Мусаев (имя и фамилия условные) подошёл к пострадавшему Эльмиру Керимову (имя и фамилия условные) и спросил, почему тот ранее высказывал оскорбительные выражения в адрес его матери. В ответ на это Эльмир возразил, после чего Ибрагим заявил, что у него якобы есть аудиозапись.

Позже, разозлившись, он вместе с двумя знакомыми применил к Эльмиру силу. Затем они бросили его в ближайший мусорный контейнер. Один из участников снял происходящее на телефон. Когда Эльмир попытался уйти с места происшествия, Ибрагим снова ударил его, сбив с ног.

Позже видео инцидента было опубликовано в социальной сети TikTok.

По жалобе пострадавшего Ибрагим был задержан сотрудниками полиции. В его отношении составлен административный протокол по статьям 157 (побои) и 510.2 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

В своих показаниях Ибрагим Мусаев заявил, что раскаивается в содеянном и извинился перед Эльмиром и его матерью.

Законный представитель пострадавшего, в свою очередь, заявил, что намерен добиваться наказания как для Ибрагима, так и для другого участника, бросившего подростка в мусорный контейнер.

Адвокат Ибрагима, в свою очередь, просил суд учесть несовершеннолетний возраст подзащитного и назначить более мягкое наказание.

По решению суда, Ибрагим Мусаев был оштрафован на 500, а его знакомый — на 400 манатов.

Поделиться:
1328

Актуально

Общество

Состоялось заседание Оргкомитета, созданного в связи с проведением WUF13 - ФОТО

В мире

Арагчи озвучил условия восстановления судоходства в Ормузском проливе

В мире

CNN: Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив

В мире

Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

Общество

Подростка избили и бросили в мусорный контейнер, сняв происходящее на видео

22-летняя Нармин: В 15 лет дядя лишил меня девственности - ВИДЕО

Шокирующий инцидент в Баку: На кладбище построили трёхэтажный дом, из-за чего могилы оказались под завалами — ВИДЕО

Найден отец брошенного на кладбище ребенка

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Азербайджан отменяет визовый режим еще с одной страной - ФОТО

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО

Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

Последние новости

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и ИБР - ФОТО

Сегодня, 00:00

Вальверде потерял память после драки с Тчуамени

07 / 05 / 2026, 23:45

Переговоры Трампа и Лулы в Белом доме прошли без прессы

07 / 05 / 2026, 23:35

Посольства под прицелом ультиматума: когда «высокоточность» не гарантирует безопасности

07 / 05 / 2026, 23:14

Арагчи озвучил условия восстановления судоходства в Ормузском проливе

07 / 05 / 2026, 23:03

Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта - ФОТО

07 / 05 / 2026, 22:40

Министры и парламентарии сыграли в футбол - ВИДЕО

07 / 05 / 2026, 22:21

Подростка избили и бросили в мусорный контейнер, сняв происходящее на видео

07 / 05 / 2026, 22:00

Зеленский назвал странным объявленное РФ перемирие на 9 мая

07 / 05 / 2026, 21:45

Посла Армении вызвали в МИД России

07 / 05 / 2026, 21:33

CNN: Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив

07 / 05 / 2026, 21:20

Россия объявляет перемирие с ночи 8 мая до 10 мая

07 / 05 / 2026, 21:17

22-летняя Нармин: В 15 лет дядя лишил меня девственности - ВИДЕО

07 / 05 / 2026, 21:00

Шокирующий инцидент в Баку: На кладбище построили трёхэтажный дом, из-за чего могилы оказались под завалами — ВИДЕО

07 / 05 / 2026, 20:40

Милли Меджлису предоставлен статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Средиземноморья - ФОТО

07 / 05 / 2026, 20:20

Сахиба Гафарова: При возникновении разногласий парламентской дипломатии следует предоставлять платформу для конструктивного сотрудничества

07 / 05 / 2026, 20:00

Найден отец брошенного на кладбище ребенка

07 / 05 / 2026, 19:45

В Сумгайыте произошёл пожар в общежитии: жильцов эвакуировали - ВИДЕО

07 / 05 / 2026, 19:30

ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа, погиб сын одного из лидеров ХАМАС

07 / 05 / 2026, 19:15

Они удостоены президентской премии - ИМЕНА

07 / 05 / 2026, 19:00
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15