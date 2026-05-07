Подростка избили и бросили в мусорный контейнер, сняв происходящее на видео

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых подростка избивают в парке.

Как сообщает lent.az, инцидент произошёл в одном из парков города Нафталан.

По данным издания, находившийся в парке 16-летний Ибрагим Мусаев (имя и фамилия условные) подошёл к пострадавшему Эльмиру Керимову (имя и фамилия условные) и спросил, почему тот ранее высказывал оскорбительные выражения в адрес его матери. В ответ на это Эльмир возразил, после чего Ибрагим заявил, что у него якобы есть аудиозапись.

Позже, разозлившись, он вместе с двумя знакомыми применил к Эльмиру силу. Затем они бросили его в ближайший мусорный контейнер. Один из участников снял происходящее на телефон. Когда Эльмир попытался уйти с места происшествия, Ибрагим снова ударил его, сбив с ног.

Позже видео инцидента было опубликовано в социальной сети TikTok.

По жалобе пострадавшего Ибрагим был задержан сотрудниками полиции. В его отношении составлен административный протокол по статьям 157 (побои) и 510.2 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

В своих показаниях Ибрагим Мусаев заявил, что раскаивается в содеянном и извинился перед Эльмиром и его матерью.

Законный представитель пострадавшего, в свою очередь, заявил, что намерен добиваться наказания как для Ибрагима, так и для другого участника, бросившего подростка в мусорный контейнер.

Адвокат Ибрагима, в свою очередь, просил суд учесть несовершеннолетний возраст подзащитного и назначить более мягкое наказание.

По решению суда, Ибрагим Мусаев был оштрафован на 500, а его знакомый — на 400 манатов.