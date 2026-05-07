Арагчи озвучил условия восстановления судоходства в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме, направленном Генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности ООН и странам-членам организации, заявил в ответ на проект резолюции США и Бахрейна, что нормальное судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено при условии окончательного прекращения войны, а также отмены незаконной блокады и санкций против Ирана.

В письме Арагчи назвал совместный проект резолюции США и Бахрейна по Ормузскому проливу односторонним и неполным документом.

Он подчеркнул, что основной причиной нынешнего кризиса в регионе являются военные атаки и незаконные действия США и Израиля против Ирана.

В письме отмечается, что данный проект резолюции направлен на оправдание действий США и искажение реальности без учёта фактов агрессии, морской блокады и задержания иранских судов.

Арагчи также заявил, что принятие резолюции ослабит авторитет Совета Безопасности ООН и создаст опасный прецедент легитимизации односторонних действий США.

По его словам, путь к стабильности лежит не через использование Совета Безопасности для дальнейшего обострения ситуации, а через соблюдение США норм международного права.