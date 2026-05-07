Вальверде потерял память после драки с Тчуамени

Полузащитник и капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде потерял память после того, как его ударил одноклубник Орельен Тчуамени.

Об этом пишет El Chiringuito в социальной сети X.

Инцидент произошел в раздевалке, после удара Вальверде упал и ударился головой об стол, после чего он был отправлен в больницу. По имеющейся информации, Вальверде не потерял память полностью, но забыл некоторые моменты. В связи с этим игроку сделали компьютерную томографию.