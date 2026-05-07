Найден отец брошенного на кладбище ребенка

Найден отец малыша, брошенного на кладбище в Абшеронском районе.

Об этом Oxu.Az сообщила руководитель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

Она заявила, что мужчина никогда не контактировал с ребенком.

"Речь идет о биологическом отце. Он никогда не общался с ребенком, ничего не знает о нем. Всего лишь видел его фото. Мы пригласили этого человека в приют, когда явится, поговорим с ним", - сказала она.

Напомним, что 4 мая на кладбище Гёрадиля возле мечети "Фатимеи-Захра" был найден двухлетний мальчик.

Установлена ​​личность его матери, она была приглашена в госучреждение. Однако женщина официально отказалась от ребенка.

