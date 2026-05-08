Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила за скорейшее принятие законодательства против шпионажа, утверждая, что некие зарубежные структуры активно ведут в стране подрывные действия.

Она выступала на пленарном заседании верхней палаты парламента, где началось обсуждение законопроекта об учреждении Национального совета по разведке и Национального разведывательного управления (НРУ).

"Иностранные разведывательные органы активно ведут подрывные операции с прицелом на нашу страну. Перед нами стоит экстренная задача подготовить механизм предотвращения такого незаконного вмешательства", - заявила премьер. Она утверждала, что некие иностранные разведки пытаются оказывать воздействие на выборы в Японии путем распространения ложной информации. Также она подчеркнула важность укрепления японских разведывательных органов.

Ключевая нижняя палата парламента в апреле одобрила законопроект о создании Национального совета по разведке во главе с премьер-министром и НРУ, которое будет заниматься сбором и обработкой информации. В совет также войдут девять ведущих членов кабинета, включая генерального секретаря, главу МИД, министров обороны, юстиции, финансов. Они будут принимать принципиальные решения в сфере разведки и контрразведки. Практическим воплощением займется НРУ, его руководитель будет иметь статус министра.

