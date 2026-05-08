В Агдам и Ходжавенд отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

Сегодня в Ходжавендский район Азербайджана отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Trend, 8 мая в города Агдам и Ходжавенд Ходжавендского района отправлена очередная группа семей переселенцев, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в город Агдам переселяется 41 семья (156 человек), а в город Ходжавенд — 57 семей (206 человек).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

