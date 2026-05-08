В мэрии Стамбула произведены новые задержания

Республиканская прокуратура Стамбула провела новую операцию в отношении стамбульской мэрии.

По обвинению в манипуляциях с тендерами с использованием фиктивной системы госзакупок выданы ордера на задержание 30 человек, из которых 29 уже задержаны, одни объявлен в розыск.

В числе задержанных - представители руководства и главы департаментов.

К настоящему времени в деле о коррупции против муниципалитета Стамбула, где фигурируют 414 обвиняемых, 77 из которых находятся под арестом, завершилось 34-е судебное заседание.

Источник: Haberler