В УК Азербайджана внесены новые статьи — расследованием займется СГБ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон «О борьбе с терроризмом».

Cогласно изменениям, в Уголовный кодекс добавлена новая статья 214-4, которая устанавливает отдельную уголовную ответственность за создание террористической организации или руководство ею.

Кроме того, определена новая редакция статьи 282 (Диверсия) Уголовного кодекса.

В дальнейшем деяния, направленные на нарушение нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и критической информационной инфраструктуры, энергетической и транспортной инфраструктуры, телекоммуникационных сетей с использованием технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения, также будут считаться особо тяжкими преступлениями диверсионного характера.

Диверсией будут считаться и другие деяния, совершенные различными способами с целью ослабления обороноспособности Азербайджанской Республики, ее экономической безопасности и научно-технического потенциала.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики от 08.05.2026 года, полномочия по проведению предварительного расследования по указанным преступлениям отнесены к компетенции Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ).

Источник: АПА