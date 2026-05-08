Извержение вулкана в Индонезии: десятки человек пропали без вести - ВИДЕО

Туристы оказались в опасной близости к кратеру вулкана Дуконо и сняли момент его извержения, после чего произошёл мощный выброс пепла. В результате трагедии погибли как минимум три человека, ещё около 20 числятся пропавшими без вести.

Сильная вулканическая активность зафиксирована утром на индонезийском острове Хальмахера: Дуконо выбросил пепловый столб на высоту более 10 километров. В момент начала извержения в районе находилось большое количество людей, и не все успели эвакуироваться. По данным властей, среди погибших — два гражданина Сингапура и один местный житель.

Поисково-спасательные работы продолжаются, к ним привлечены десятки сотрудников экстренных служб. Власти ввели ограничения на посещение района в радиусе 4 километров и рекомендуют использовать защитные маски из-за вулканического пепла.