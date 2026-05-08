Назиля Салманова назначена директором института

В институте, действующем при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП), произведено новое кадровое назначение.

Cоответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, доцент Назиля Салманова назначена директором Научно-исследовательского института "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии" при АГУНП.

Отметим, что в разные годы Н.Салманова работала в Институте полимерных материалов, Институте нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева, а также занимала различные научные и педагогические должности в Азербайджанской государственной нефтяной академии.