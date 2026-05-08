SOCAR завершил приобретение компании Italiana Petrol

SOCAR завершила покупку 99,82% акций компании Italiana Petroli у API Holding.

Как сообщили в SOCAR, сделка была окончательно закрыта после получения всех необходимых одобрений со стороны регулирующих органов.

Группа Italiana Petroli, более 90 лет работающая на итальянском рынке, занимает значимое место в сферах энергетической безопасности и мобильности страны. В структуру компании входят два нефтеперерабатывающих завода, складская инфраструктура и разветвленная сеть розничных продаж по всей Италии.

После завершения сделки Italiana Petroli стала частью структуры SOCAR, что, как ожидается, усилит позиции азербайджанской госкомпании на европейском энергетическом рынке.

В SOCAR подчеркнули, что Италия является одним из ключевых рынков компании в Европе.

Так, SOCAR является одним из ведущих поставщиков сырой нефти в Италию по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, а также способствует диверсификации поставок природного газа в эту страну через Южный газовый коридор. С этой точки зрения сделка соответствует стратегии SOCAR по дальнейшему расширению интегрированных и устойчивых международных операций в условиях меняющейся рыночной среды и целей устойчивого развития.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф назвал завершение сделки важным шагом в развитии энергетического партнерства между Азербайджаном и Италией.

«Это естественное продолжение стратегического сотрудничества, основанного на взаимном доверии и прочных экономических связях. Интеграция инфраструктуры и опыта IP позволит нам усилить позиции на европейском рынке и создать основу для долгосрочного роста», — заявил он.

В SOCAR также подчеркнули намерение сохранить бренд Italiana Petroli, поддержать коллектив компании и обеспечить стабильное обслуживание клиентов и партнеров.