Михаил Гусман: Гейдар Алиев был спасителем Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в сохранении государственности Азербайджана в один из самых сложных периодов его истории.

Как передает Report, об этом заявил российский журналист-международник, профессор Михаил Гусман на вечере, посвященном 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Журналист особо подчеркнул, что Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь Азербайджану. "Он каждый день работал, фактически на износ, понимая всю ответственность перед страной", - отметил Гусман.

Гусман также отметил высокий уровень владения русским языком у Гейдара Алиева, подчеркнув его чувство слова и умение точно формулировать мысли.

Он добавил, что именно Гейдар Алиев в сложный исторический период для страны объединил азербайджанское общество и сохранил государственность страны.

"Я не знаю другого человека, который смог бы собрать и воссоздать страну, которая фактически распадалась. Он был спасителем Азербайджана", - заявил он.

Отметим, что Русская община Азербайджана организовала вечер, посвященный 103-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма "Сердце лидера", автором которого является Михаил Гусман.

