Спецпредставитель генсека НАТО в ближайшее время посетит Азербайджан
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Кевин Хэмилтон в ближайшее время посетит Азербайджан.
Об этом Report сообщил официальный представитель альянса.
В настоящее время Хэмилтон находится с визитом в Грузии в рамках своей второй поездки в регион после назначения на должность.
Ранее в апреле он посетил Армению.
В НАТО заявили, что усилия Хэмилтона направлены на укрепление диалога и сотрудничества североатлантического блока со странами Южного Кавказа, который в организации называют "регионом стратегической важности".
