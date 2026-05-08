Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву.

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Отмечается, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

