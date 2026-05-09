Петер Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока до конца мая - ОБНОВЛЕНО

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока добровольно сложить полномочия.

В ходе своего выступления в парламенте Мадьяр обратился к руководителям государственных институтов, которых он назвал «политическими слугами предыдущей системы», с требованием уйти в отставку до 31 мая. По словам премьера, этот процесс должен начать именно Тамаш Шуйок. Одним из приоритетных шагов нового кабмина станет учреждение Управления по расследованию коррупционных преступлений. Данное ведомство займется проверкой нарушений в сфере госзакупок, приватизации госимущества и вывода активов за последние 20 лет под контролем парламента.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр избран премьер-министром Венгрии на первом заседании Государственного собрания (однопалатного парламента) нового созыва.

В его поддержку выступили 140 депутатов, против - 54, один воздержался.

Сразу после объявления итогов голосования, которое транслировалось в прямом эфире национальными телекомпаниями, Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства страны.

Он сменит на этом посту Виктора Орбана, который после 16 лет беспрерывного правления переходит со своей партией «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в оппозицию.

Источник: ТАСС