 Петер Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока до конца мая - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Петер Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока до конца мая - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:58 - Сегодня
Петер Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока до конца мая - ОБНОВЛЕНО

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока добровольно сложить полномочия.

В ходе своего выступления в парламенте Мадьяр обратился к руководителям государственных институтов, которых он назвал «политическими слугами предыдущей системы», с требованием уйти в отставку до 31 мая. По словам премьера, этот процесс должен начать именно Тамаш Шуйок. Одним из приоритетных шагов нового кабмина станет учреждение Управления по расследованию коррупционных преступлений. Данное ведомство займется проверкой нарушений в сфере госзакупок, приватизации госимущества и вывода активов за последние 20 лет под контролем парламента.

16:55

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр избран премьер-министром Венгрии на первом заседании Государственного собрания (однопалатного парламента) нового созыва.

В его поддержку выступили 140 депутатов, против - 54, один воздержался.

Сразу после объявления итогов голосования, которое транслировалось в прямом эфире национальными телекомпаниями, Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства страны.

Он сменит на этом посту Виктора Орбана, который после 16 лет беспрерывного правления переходит со своей партией «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в оппозицию.

Источник: ТАСС

Поделиться:
527

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в село ...

Xроника

В селе Солтанлы Джебраильского района состоялось открытие подстанции «Шафаг» - ...

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством здания ...

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных ...

В мире

Великобритания направляет эсминец HMS Dragon на Ближний Восток для защиты судоходства

Петер Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока до конца мая - ОБНОВЛЕНО

Мерц заявил о стремлении сохранить функционал НАТО

Президент Сирии отстранил братьев от ключевых постов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

NYT: Сотрудница американского банка бросила трубку во время телефонного разговора с Папой Римским

Ведущие судоходные компании запускают логистические маршруты в обход Ормузского пролива

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Недалеко от Белого дома произошла стрельба

Последние новости

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией о природе Зангилана - ФОТО

Сегодня, 19:22

С Азербайджана в Армению отправится очередная партия дизельного топлива

Сегодня, 19:21

Ильхам Алиев: Село Шукюрбейли полностью отстроено заново

Сегодня, 19:14

Ильхам Алиев: В ближайшие пару лет суммарный солнечный и водный потенциал Карабаха для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт

Сегодня, 19:10

Руководство и личный состав СГБ посетили Аллею почетного захоронения

Сегодня, 19:07

Президент Азербайджана: В будущем Джебраил внесет большой вклад в развитие нашей страны

Сегодня, 19:05

Президент: Историческая память азербайджанского народа не стерлась

Сегодня, 19:03

Ильхам Алиев: Мы планируем второй этап строительства села Шукюрбейли

Сегодня, 19:01

В селе Солтанлы Джебраильского района состоялось открытие подстанции «Шафаг» - ФОТО

Сегодня, 18:50

Великобритания направляет эсминец HMS Dragon на Ближний Восток для защиты судоходства

Сегодня, 18:44

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством здания Джебраильской районной центральной больницы - ФОТО

Сегодня, 18:36

«Ливерпуль» и «Челси» потеряли очки в очной встрече

Сегодня, 18:29

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района - ФОТО

Сегодня, 18:24

На улице Рашида Бейбутова в Баку организуют полосу микромобильности

Сегодня, 18:14

Петер Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока до конца мая - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:58

В джебраильское село Шукюрбейли планируется переселить 615 семей

Сегодня, 17:45

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в частных домах в селе Шукюрбейли

Сегодня, 17:42

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии села Шукюрбейли Джебраильского района

Сегодня, 17:23

Азербайджанские дзюдоисты остались без наград во второй день Большого шлема в Астане

Сегодня, 17:09

Мерц заявил о стремлении сохранить функционал НАТО

Сегодня, 16:37
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15