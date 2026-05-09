В селе Солтанлы Джебраильского района состоялось открытие подстанции «Шафаг» - ФОТО

First News Media18:50 - Сегодня
9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 330-киловольтной подстанции «Шафаг» ОАО «АзерЭнержи» в селе Солтанлы Джебраильского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления ОАО «АзерЭнержи» Балабаба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что Азербайджанским государством проведены крупномасштабные работы по интеграции в энергосистему страны строящейся компанией bp в Джебраиле 240-мегаваттной солнечной электростанции «Шафаг». Это – первая солнечная электростанция промышленного масштаба на освобожденных от оккупации территориях и крупнейший проект с прямыми иностранными инвестициями.

В этой связи «АзерЭнержи» построило в Джебраиле 330-киловольтную цифровую подстанцию и для ее подключения к энергосистеме страны проложило до энергоузла «Джебраил» 330-киловольтную двухконтурную высоковольтную линию электропередачи протяженностью 7,5 километра. Данная инфраструктура является стратегическим мостом, обеспечивающим передачу зеленой энергии по всей стране.

Подстанция оснащена современными цифровыми системами, открытыми и закрытыми распределительными устройствами, Центром цифрового управления. В центре установлена интегрированная в центральную систему SCADA диспетчерская система микро-SCADA, обеспечивающая дистанционное управление.

Рабочий персонал подстанции был набран преимущественно из числа недавно заселившихся местных жителей, которые были привлечены к работе после прохождения соответствующего обучения.

Отметим, что в соответствии со стратегией Президента Азербайджана «Великое возвращение», на всех энергетических объектах, строящихся ОАО «АзерЭнержи» на освобожденных от оккупации территориях, особое внимание уделяется обеспечению трудоустройства местных кадров.

Основная цель проекта, реализуемого для интеграции солнечной электростанции «Шафаг» в энергосистему, заключается в укреплении сотрудничества между государственным и частным секторами, сокращении выбросов углерода, экономии природного газа, увеличении доли зеленой энергии и дальнейшем укреплении энергетической безопасности.

Этот крупномасштабный проект по передаче зеленой энергии осуществлялся параллельно. Так, в целях обеспечения Сангачальского терминала зеленой энергией была построена новая 220-киловольтная подстанция, работы на которой уже завершены. Благодаря этому новшеству деятельность работающей на газе электростанции на терминале будет приостановлена, получаемая в Джебраиле солнечная энергия будет поступать в общую энергосистему, а оттуда в сбалансированном виде направляться на Сангачальский терминал. С прекращением деятельности работающей на газе модульной электростанции мощностью 140 МВт на Сангачальском терминале его ежегодная потребность в электроэнергии в объеме 500 млн кВтч будет покрываться за счет возобновляемой энергии. Это позволит экономить более 120–150 миллионов кубометров природного газа в год, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению ежегодных эмиссий CO2 в ходе операций компании bp в Каспийском регионе на 260–330 тысяч тонн.

Глава государства также был проинформирован о параллельном развитии в последнее время зеленой и традиционной энергетики.

Было отмечено, что цифровая модернизация энергосистемы уже дает конкретные результаты. Эта динамика была особенно заметной в апреле и мае–в месяцы, когда наблюдались увеличение водности рек, много солнечных и ветреных дней. Так, в определенные часы в различные дни до 36–41 процента от общего потребления электроэнергии по стране обеспечивалось именно за счет зеленой энергии.

К примеру, 20 апреля было произведено в общей сложности 64,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии, из которых 36,5 процента пришлось на долю возобновляемых источников. Из этого объема 15,9 миллиона киловатт-часов было выработано на гидроэлектростанциях, в том числе расположенных на освобожденных от оккупации территориях, а 7,6 миллиона киловатт-часов – на солнечных и ветряных электростанциях. Благодаря реализованным мерам в определенные часы доля зеленой энергии в энергосистеме достигает 41 процента.

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
