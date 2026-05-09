Великобритания направляет эсминец HMS Dragon на Ближний Восток для защиты судоходства

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило отправку ракетного эсминца HMS Dragon в ближневосточный регион для участия в международной миссии в Ормузском проливе.

Корабль, который в настоящее время обеспечивает защиту Кипра в Восточном Средиземноморье, будет передислоцирован для предварительного размещения в рамках многонациональной коалиции под руководством Великобритании и Франции. К данной инициативе, направленной на обеспечение свободы судоходства, уже выразили готовность присоединиться около 40 стран. Параллельно с британским эсминцем в сторону Аденского залива движется французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Шарль де Голль». Основной целью развертывания является оценка оперативной обстановки и создание оборонительной структуры для реагирования на кризисные ситуации в соответствии с международным правом.

Источник: Интерфакс