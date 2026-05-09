В джебраильское село Шукюрбейли планируется переселить 615 семей

В село Шукюрбейли Джебраильского района планируется переселить в общей сложности 2522 человека (615 семей).

Об этом были проинформированы президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе ознакомления с условиями, созданными в частных домах в селе Шукюрбейли.

Было отмечено, что в село планируется переселить в общей сложности 2522 человека (615 семей), включая жителей сел Шыхалыагалы, Дежел и поселка Махмудлу Джебраильского района.

На начальном этапе в пользование сдано 635 частных жилых домов, из которых 615 предназначены для жителей, а 20 - для служебного пользования.