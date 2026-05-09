Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский район - ФОТО - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 9 мая приняли участие в открытии села Шукюрбейли Джебраильского района.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в здании школы на 360 учащихся и в построенных в селе частных домах, а также встретились с жителями, переехавшими в село.

Президент Ильхам Алиев вручил жителям ключи от домов.

Затем Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства здания Джебраильской центральной районной больницы на 150 коек.

После этого глава государства принял участие в открытии 330-киловольтной подстанции «Шафаг» ОАО «Азерэнержи» в селе Солтанлы Джебраильского района.