На улице Рашида Бейбутова в Баку организуют полосу микромобильности

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) приступило к созданию новой инфраструктуры для средств микромобильности в центральной части столицы.

Специальная полоса охватит участок улицы Рашида Бейбутова от пересечения с улицей 28 Мая до улицы Шамси Бадалбейли. В ведомстве отметили, что это лишь первый этап работ: в дальнейшем планируется продлить полосу микромобильности вдоль всей улицы Рашида Бейбутова.

Данная мера направлена на повышение безопасности и удобства передвижения для пользователей велосипедов и самокатов в центре города.

Источник: AYNA