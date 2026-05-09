«Ливерпуль» и «Челси» потеряли очки в очной встрече

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счетом 1:1, что не позволило мерсисайдцам окончательно гарантировать себе место в Лиге чемпионов, а лондонцам - попасть в зону еврокубков.

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте усилиями Райана Гравенберха. Однако на 35-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, реализовав штрафной удар. Во втором тайме арбитры отменили голы Коула Палмера и Кертиса Джонса из-за офсайдов, а в концовке встречи игроки «Ливерпуля» дважды попадали в каркас ворот. По итогам тура команда Арне Слота с 59 очками занимает четвертое место, сохраняя шансы конкурентов на борьбу за зону Лиги чемпионов. «Челси» под руководством временного тренера Калума Макфарлейна прервал серию из шести поражений и с 49 баллами идет на девятой строчке.

