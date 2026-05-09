Азербайджанские дзюдоисты остались без наград во второй день Большого шлема в Астане

Представители сборной Азербайджана завершили второй соревновательный день турнира Большого шлема в столице Казахстана, не сумев подняться на пьедестал почета.

Основная надежда команды была связана с Рашидом Мамедалиевым (73 кг), который успешно дошел до полуфинала, одолев по ходу турнира Ерсултана Дуйсенхана (Казахстан) и Низомиддинхуджу Тошпулатова (Узбекистан). Однако в полуфинальной схватке Мамедалиев уступил итальянцу Фабио Базиле, а в решающем поединке за бронзовую медаль проиграл представителю Монголии Анхзае Лавжаргалу.

В женском зачете Судаба Агаева (70 кг) завершила выступление на стадии 1/8 финала, проиграв титулованной немецкой дзюдоистке Мириам Буткерейт.

Отметим, что турнир в Астане продлится до 10 мая.

