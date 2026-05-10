Президент Ильхам Алиев: Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу
Самой большой мечтой Великого лидера Гейдара Алиева было освобождение наших родных земель от оккупации. Мы – его продолжатели – выполнили его завет.
Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.
«Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу. Изгнав оккупантов с наших земель, мы восстановили территориальную целостность и суверенитет», - отметил глава государства.
