Президент Ильхам Алиев: Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу

Самой большой мечтой Великого лидера Гейдара Алиева было освобождение наших родных земель от оккупации. Мы – его продолжатели – выполнили его завет.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

«Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу. Изгнав оккупантов с наших земель, мы восстановили территориальную целостность и суверенитет», - отметил глава государства.

