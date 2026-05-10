Глава МИД: Работы по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы продолжаются

Работы в рамках процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы продолжаются.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, этот процесс носит долгосрочный и технический характер.

"Это не процесс, который можно реализовать за короткий промежуток времени. Здесь много технических вопросов, и работа продолжается".

Напомнив о визите азербайджанской делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым в Армению 29 апреля, министр сообщил, что в ходе встречи были согласованы три документа, определяющие процедуру и регламент дальнейшей работы.