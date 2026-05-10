Министр: Продолжается работа по оптимизации в школах с малым числом учащихся

В Азербайджане продолжается работа по оптимизации в школах с малым числом учащихся.

Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев после посещения Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам министра, в настоящее время продолжается анализ ситуации со школами:

"Цель - дальнейшая рационализация системы и повышение качества образования. В настоящее время есть проблема направления учителей в малокомплектные школы. В этом направлении применяются две модели. Одна из них - перевозка учащихся транспортом в более крупные школы. Второе направление - это модель дистанционного обучения", - уточнил Э. Амруллаев.

По его словам, в шести небольших школах учащиеся, не меняя своего местонахождения, получают уроки от учителя в онлайн-режиме.

"Этот формат также оправдывает себя. После завершения анализа численности учащихся в летние месяцы работа в этом направлении будет продолжена", - добавил министр.

