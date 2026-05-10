Джейхун Байрамов: Иран пообещал Азербайджану расследовать вопрос, связанный с запуском дронов

Иранская сторона пообещала Азербайджану провести серьезное расследование по вопросу, связанному с запущенными дронами.

Как сообщает АПА, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Азербайджан незамедлительно отреагировал на этот инцидент. После этого у нас состоялись многочисленные контакты с иранской стороной. Президент Исламской Республики Иран позвонил Президенту Азербайджана. Я также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана по данному вопросу. Позиция иранской стороны заключается в том, что эти дроны были запущены не Ираном, это провокация третьих стран. Они пообещали азербайджанской стороне провести серьезное расследование этого вопроса. На данном этапе ситуация по этому вопросу такова», — отметил глава МИД.