Джейхун Байрамов: В Армении реваншизм открыто проявляется в ходе предвыборной кампании некоторых лиц

В Армении, к сожалению, до сих пор есть лица с реваншистским мышлением против Азербайджана, и они открыто демонстрируют это в ходе предвыборной кампании.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава МИД отметил, что парламентские выборы, которые пройдут в Армении 7 июня, имеют значение с точки зрения политического будущего страны.

"Фактически формирование правительства зависит от результатов этих выборов, и там идет напряженная борьба. Различные политические группы используют разные средства в период предвыборной кампании. В Армении, к сожалению, до сих пор есть лица с реваншистским мышлением против Азербайджана, и они открыто демонстрируют это в ходе предвыборной кампании", - сказал Дж. Байрамов.

Министр добавил, что Азербайджан, будучи региональным лидером, продолжит проводить политику, соответствующую своим национальным интересам.

"Азербайджанское государство внимательно следит за процессами и строит свою политику, в первую очередь, на основе своих национальных интересов", - подытожил Джейхун Байрамов.

