Завтра в Баку ожидается 29 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра воздух прогреется до 29 градусов тепла.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в столице и на полуострове ожидается переменная облачность, в целом без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 24-29° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-75, днем 50-55 %.

В регионах Азербайджана осадки в целом не ожидаются, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Местами будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20, местами до 25° тепла.