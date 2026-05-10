Решающая роль Великого лидера в истории Азербайджана никогда не сотрется из нашей памяти – Президент

Решающая роль Великого лидера в истории Азербайджана никогда не сотрется из нашей памяти.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

«Продолжая его политику, мы сегодня находимся здесь, в Зангилане. Мы изгнали врага с наших земель, восстановили нашу территориальную целостность. А до этого мы построили сильную экономику, сильную армию, укрепили патриотические тенденции в обществе и фактически смогли вывести Азербайджан из международной изоляции», - подчеркнул глава государства.

