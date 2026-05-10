В тяжелом ДТП в Агдаме погибли 4 человека
В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в селе Хыдырлы Агдамского района скончались четыре человека.
Инцидент произошел на участке дороги Барда - Ханкенди.
В результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-2106" и Hyundai скончались четыре человека - Мехтиев Фаиг Хангулу оглу, Гахраманов Садай Ягуб оглу, Новрузов Руслан Рамиль оглу и Аббасов Исмаил Абдулла оглу. Еще один человек получил травмы.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.
