В тяжелом ДТП в Агдаме погибли 4 человека

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в селе Хыдырлы Агдамского района скончались четыре человека.

Инцидент произошел на участке дороги Барда - Ханкенди.

В результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-2106" и Hyundai скончались четыре человека - Мехтиев Фаиг Хангулу оглу, Гахраманов Садай Ягуб оглу, Новрузов Руслан Рамиль оглу и Аббасов Исмаил Абдулла оглу. Еще один человек получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.