Из Азербайджана в Армению отправлено еще 16 вагонов дизельного топлива

Из Азербайджана в Армению сегодня отправлено 16 вагонов дизельного топлива общим объемом 986 тонн.

К настоящему времени в Армению из Азербайджана было экспортировано более 9 тыс. тонн дизтоплива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

Кроме того, через территорию Азербайджана в Армению будет осуществлена очередная транзитная поставка из России - со станции Баладжары в направлении Бёюк Кясик будут отправлены 6 вагонов удобрений общим весом 402 тонны и 4 вагона зерна общим весом 276 тонн.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 27 тысяч тонн зерна, свыше 4 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.

