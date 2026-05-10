В Иране готовят новое оружие на случай повторного нападения США

Иран подготовил для США "неожиданные варианты" в случае повторного нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие. Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

"Если [США] снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. <...> Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы", - сообщил Акранимия в интервью агентству IRNA.

Если конфликт затронет эти новые сферы, то Тегерану удастся "застать врага врасплох", поскольку Вашингтон не сможет предвидеть такого развития событий, утверждает представитель иранской армии.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.