Эмин Амруллаев: В Азербайджане за 20 лет обновлено 90% школ

Около 90% из почти 4200 школ, действующих в Азербайджане, за последние 20 лет были либо построены заново, либо капитально отремонтированы.

Как сообщает 1news.az, об этом журналистам заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, в настоящее время приоритетом являются ремонт и реконструкция крупных школ с большим количеством учащихся.

Он также отметил, что для небольших школ продолжается строительство модульных зданий. В этом году в различных регионах страны планируется построить более 100 модульных школ.