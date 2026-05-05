Ильхам Алиев ознакомился с 19-й выставкой «Caspian Agro Week» и 31-й выставкой «InterFood Azerbaijan» - ФОТО

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились в Бакинском экспоцентре с 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro Week и 31-й Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов проинформировал главу государства и первую леди о выставках.

Было отмечено, что в этом году в выставках принимают участие 447 компаний из 45 стран. Это больше, чем в предыдущие годы. Впервые национальными стендами здесь представлены Бразилия, Эфиопия, Северный Кипр. Национальные стенды также имеют Германия, Беларусь, Бразилия, Южная Корея, Грузия, Италия, Индонезия и Нидерланды.

Выставка Caspian Agro Week охватывает такие области, как сельскохозяйственная техника, объекты и оборудование, системы орошения, упаковка, логистика, электронное сельское хозяйство, инновационные технологии, животноводство, птицеводство, растениеводство, ветеринария, переработка отходов. Направление Smart Agro на выставке представлено разделами «Искусственный интеллект», «Умное село», «Стартапы», «IT-услуги», «Робототехника», «Беспилотные летательные аппараты» и «Green agro».

На выставке InterFood Azerbaijan демонстрируются продукция и услуги по таким направлениям, как пищевая промышленность, напитки, фрукты и овощи, пищевые технологии и пр.

Одним из основных новшеств является то, что с этого года выставка, которая до сих пор была известна как Caspian Agro, организована по концепции Caspian Agro Week. Наряду с выставкой будут проведены конференции и форумы, а также организованы посещения инновационных хозяйств.

Глава государства и первая леди посмотрели стенд компании Azersun Holding. Компания, действующая по принципу «с поля на стол», производит высококачественную сельскохозяйственную продукцию с применением современного оборудования и инновационных решений. Ее деятельность позволяет обеспечить десятки тысяч людей в регионах постоянной и сезонной работой.

Компания Agro Dairy, обладающая более чем 10-летним опытом работы в аграрном секторе Азербайджана, является одной из ведущих сельскохозяйственных и продовольственных компаний. Она сформировала мощную агропромышленную экосистему, включающую все этапы – от производства и переработки сырья до логистики и доставки конечного продукта потребителю. Стоимостная цепочка, выстроенная на основе принципа «от земли до стола», обеспечивает качество продукции.

Немецкая компания Holmer является мировым лидером в производстве самоходных комбайнов для уборки сахарной свеклы. Будучи инновационной компанией, Holmer осуществляет производство и реализацию высокотехнологичной сельскохозяйственной техники.

Итальянская компания New Holland обладает 130-летним опытом производства сельскохозяйственной техники. Продукция этой компании используется более чем в 170 странах мира. Комбайны и тракторы New Holland, оснащенные современными технологиями, облегчают труд фермеров, автоматизируя процесс сбора урожая.

Российская компания ФосАгро является одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания также производит высококачественную фосфатную породу, кормовые фосфаты, азотные удобрения и аммоний. Она является крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений и высококачественной фосфатной породы.

Было сообщено, что Холдинг Azera, имеющий почти 20-летний опыт работы, объединяет ведущие сельскохозяйственные компании в сферах земледелия, животноводства, рыболовства. Холдинг, владеющий крупнейшими тепличными комплексами на Кавказе, также успешно реализует масштабные сельскохозяйственные проекты на освобожденных от оккупации территориях. Входящая в состав холдинга компания Fruitland впервые в Азербайджане выращивает около 1000 тонн бананов в год в теплицах компаний Agroland и BinəAgro общей площадью около 200 гектаров.

Участвующая в выставке турецкая компания Favo Agro является международной компанией, действующей в сфере поставок сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей. Наряду с сельскохозяйственной техникой, компания предлагает решения в области систем орошения, доильных систем и запчастей к данной продукции. Она также осуществляет в Азербайджане производство сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования под брендами Favo и Aksan.

Было отмечено, что Министерство сельского хозяйства оказывает организационную поддержку выставкам, играющим роль благоприятной платформы для продвижения бренда Made in Azerbaijan. Министерство также участвует здесь с собственным стендом, на котором представлена информация о проектах, направленных на развитие аграрного сектора, механизмах государственной поддержки, цифровых решениях, инновационных подходах, проектах «Искусственный интеллект в аграрной сфере», «Применение искусственного интеллекта в точном сельском хозяйстве», а также о стартап-инициативах. Кроме того, здесь также имеется информация о технологиях умного сельского хозяйства, системах цифрового мониторинга, технологических подходах в области повышения урожайности, пилотном проекте, связанном с проводимыми министерством инвестиционными конкурсами на аренду земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных от оккупации территориях, аграрных бизнес-фестивалях и фестивалях урожая в регионах.

В этом году на выставках созданы условия для обстоятельного ознакомления с возможностями регионов Азербайджана в аграрной и продовольственной сферах. Кроме того, ежегодно организаторы проводят туры на выставку для фермеров из различных регионов страны. В нынешнем году более 500 фермеров из 51 региона смогут ознакомиться с последними отраслевыми новинками и международным опытом.

Поддержку выставкам оказывают Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Агентство продовольственной безопасности, Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей), Азербайджанская ассоциация промышленников продуктов питания и напитков и Азербайджанская ассоциация организаторов выставок.

В выставке также участвует испанская компания Industrias David. Она производит сельскохозяйственное оборудование со специальными технологиями для виноградных плантаций, оливковых и фруктовых садов, включая машины для сбора урожая.

Глава государства и первая леди посетили стенд Грузинской национальной группы. Грузия неизменно проявляет большой интерес к участию в выставке. Свою продукцию на ней в этом году представляет около 10 компаний из этой страны.

Израильская компания AFI Projects, специализирующаяся в области сельскохозяйственных систем, предоставляет услуги по компьютеризированным системам управления хозяйством, проектированию и строительству молочных ферм, различным видам доильных залов и реконструкции хозяйств. AFI Projects оказывает поддержку в оптимизации трудовых и производственных процессов как для крупных ферм, так и для малых хозяйств.

В ходе ознакомления со стендом Национальной группы Итальянской Республики было сообщено, что компании из этой страны проявляют большой интерес к участию в выставках. Так, в нынешних выставках принимают участие около 20 итальянских компаний, производящих сельскохозяйственную продукцию и оборудование.

Компания Az Agromila успешно работает в секторе удобрений нового поколения и биопестицидов. Предлагая современные технологии, компания предоставляет услуги во всех отраслях сельского хозяйства, включая тепличные хозяйства, выращивание фруктов и овощей.

Королевство Нидерландов также проявляет большой интерес к выставке. Эта страна представлена на выставке национальным стендом. Нидерландские компании демонстрируют здесь производимую ими сельскохозяйственную продукцию. На стенде представлены семена, цветы, тепличное оборудование, продукты питания.

Было сообщено, что местная аграрная компания Amofresh работает на плодородных землях в Азербайджане и сочетает традиции с современными инновациями. Компания занимается выращиванием фруктов и овощей премиум-класса под брендом Amofresh в экологически чистых регионах, стремясь обеспечивать высокое качество и натуральный вкус.

METAK также является местной компанией, производящей сельскохозяйственную продукцию. На ее стенде демонстрируется модель интенсивного сада. Данная модель подготовлена в полном соответствии со структурой и устройством интенсивного сада, и наглядно представляет посетителям преимущества этой технологии.

Иранская компания Khazar Electric, основываясь на инновационных решениях, производит сельскохозяйственное оборудование и оборудование для переработки отходов. В ассортимент продукции входят зерносушилки, инкубаторы, оборудование для скотобоен, птицеводства.

ООО Absheron Olive Garden занимается производством оливкового масла и столовых оливок. Производственный процесс организован в соответствии с международными стандартами качества, применяются современные технологии, а качество продукции находится под постоянным контролем.

Большой интерес на выставке вызывает стенд животноводческого комплекса «Ширван Агро». Комплекс оснащен последними технологиями и управляется посредством искусственного интеллекта. «Ширван Агро» - один из крупнейших животноводческих комплексов в Кавказском регионе и на пространстве СНГ.

Предприятие «Ширванские вина», известное продукцией, выпускаемой под брендом Meysəri, расположено в селе Мейсери Шамахинского района Азербайджана. Это - первый в нашей стране производитель органического вина, получившего сертификат Европейского Союза.

Беларусь и в этот раз принимает активное участие в выставках. Компании этой страны представляют продукты питания. В общей сложности на выставке представлены 11 белорусских компаний. Отмечалось, что эта страна участвует в выставках уже более 10 лет.

При поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) на выставке организован специальный стенд для поддержки выхода МСБ на рынки. На стенде представлена продукция около 10 субъектов МСБ, в том числе кондитерские изделия, шоколад, мясная продукция, мед, шафран и сыр. Агентство, созданное в 2017 году Указом Президента Ильхама Алиева, поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в стране, оказывает ряд услуг субъектам МСБ, осуществляет координацию и регулирование деятельности государственных органов в этой сфере.

На стенде Национальной группы Федеративной Республики Бразилия посетителям представлена в основном сельскохозяйственная продукция. В бразильском павильоне свою продукцию демонстрирует компания-производитель и экспортер мяса. Кроме того, большой интерес на выставке вызывает продукция предприятия по производству бразильского кофе.

Индонезия участвует в мероприятии с национальным стендом, на котором в основном представлены кофе и кондитерские изделия.

На выставке впервые со своим стендом представлена организация AFAZ (Africa-Azerbaijan Cooperation), созданная при совместном участии африканских стран. На этом стенде свою продукцию демонстрируют компании из Бенина, Южного Судана, Эфиопии, Кот-д’Ивуара, Камеруна, Нигерии, Ганы, Сенегала, Сомали, Танзании и Замбии.

Затем глава государства и первая леди ознакомились во дворе Бакинского экспоцентра с сельскохозяйственной техникой компаний различных стран.

Крупнейшие выставки региона в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности – Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan являются важной платформой, способствующей развитию международного сотрудничества, инноваций и налаживанию новых деловых связей в этих двух отраслях. За прошедшие годы выставки, превратившись в национальный бренд, вошли в число ведущих международных мероприятий мира и заняли важное место в глобальном выставочном календаре.

В рамках выставочной недели будут продемонстрированы передовая продукция и услуги в области инновационных решений в сельском хозяйстве, агротехнологий, систем умного сельского хозяйства, технологий пищевой промышленности, пищевой безопасности, логистики и экспортных возможностей. Данная платформа внесет весомый вклад в поощрение обмена международным опытом и налаживание новых партнерских связей в аграрном и продовольственном секторах.