Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого жилого комплекса, построенного в городе Зангилан - ФОТО

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии первого жилого комплекса на 104 квартиры, построенного в городе Зангилан.

Специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства об условиях, созданных в комплексе.

Отметим, что в 2022 году в церемонии закладки фундамента этого комплекса приняли участие Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Глава государства в 2024 и 2025 годах знакомился с ходом строительства жилого комплекса.

Общая площадь комплекса составляет более 2 гектаров. Здесь возведено 12 зданий, в том числе 4 трехэтажных дома (на 60 квартир), 8 двухэтажных домов типа таунхаус (на 44 квартиры). Всего в комплексе имеются 104 квартиры, из которых 84 предназначены для жителей, 20 – для служебного пользования. Квартиры состоят из 2, 3, 4 и 5 комнат.

В данном жилом комплексе проведен ряд работ, направленных на решение социальных вопросов жителей. На территории созданы детские и спортивные площадки, велосипедная дорожка, подземные и наземные автомобильные парковки. Согласно Генеральному плану Зангилана, жилой комплекс расположен в центральной части города, в многофункциональной зоне со средней плотностью населения, вблизи школы, яслей-детского сада и парка.

