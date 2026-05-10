Президент Ильхам Алиев заложил фундамент отеля Zangilan City Park Hotel - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент отеля Zangilan City Park Hotel в городе Зангилан.

Проектный руководитель ООО PMD Group Кямиль Алиев проинформировал главу государства о предстоящих работах.

Было отмечено, что территория отеля составит 1,5 гектара. Здесь одновременно смогут разместиться 241 человек. Всего в отеле будет 116 номеров. В здании будут созданы ресторан, многофункциональные конференц-залы, спортзал и открытая терраса. В новом отеле работой будут обеспечены в целом 120 человек.

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии первого жилого комплекса на 104 квартиры, построенного в городе Зангилан, встретился с переселившимися сюда семьями, выступил и вручил жителям ключи от квартир.

