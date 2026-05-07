First News Media16:27 - Сегодня
Группе деятелей искусств предоставлены персональные премии Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики».

Согласно Распоряжению, в связи со сценической деятельностью премии Президента Азербайджанской Республики предоставляются группе ведущих деятелей искусств:

Аббасовой Мятанет Низами гызы

Аббасовой-Будаговой Афаг Нурахмед гызы

Абдуллаеву Метлебу Фатали оглу

Абдуллаевой Хуршид Лютфали гызы

Абдурахманову Юсифу Фикрет оглу

Адыгезалову Ялчину Васиф оглу

Агавердиевой Месмеханым Аслан гызы

Ахундову Абульфазу Дадаш оглу

Аллахвердиевой Наибе Сиявуш гызы

Ашурову Мустафе Ахмед оглу

Атакишиевой Мятанет Агазаир гызы

Бабаевой Инаре Ахмед гызы

Байрамову Тайяру Аллахверди оглу

Бехбудову Ашрафу Магеррам оглу

Джанбахшиеву Самеду Джанбагыш оглу

Джебраилову Эльшану Шахин оглу

Джафарову Расиму Валех оглу

Джафарову Самиру Гадир оглу

Джафарзаде Фатиме Узеир гызы

Дубовицкой Марие Александровне

Эрес Мятанет Ислам гызы

Эйвазовой Аян Фуад гызы

Эфенди Эльчину Фарахим оглу

Ахмедову Чингизу Али Ашраф оглу

Ахмедову Эльшаду Эльдар оглу

Ахмедову Ибрагиму Чингиз оглу

Ахмедову Ильясу Ахмед оглу

Акберову Мир Габилю Гафиль оглу

Алиеву Абдулгани Захмет оглу

Алиеву Фариду Фархад оглу

Алиевой Арзу Гурбан гызы

Алиевой Мунаввер Сабир гызы

Алиевой Ульвие Фархад гызы

Ализаде Акберу Музаффар оглу

Ализаде Али Огтай оглу

Ализаде Шахле Сеидшах гызы

Амирасланлы Раване Бахадур гызы

Асадову Ильхаму Асад оглу

Асадовой Малейке Алифага гызы

Аскерову Аскеру Акбер оглу

Аскерову Эмилю Фирузаддин оглу

Азизову Азизаге Агаяр оглу

Ферштандту Антону Сергеевичу

Фатуллаеву Аслану Мири оглу

Гёзаловой Майтаб Валех гызы

Гаджибабаеву Эльшану Атабаба оглу

Гаджиеву Али Юсиф оглу

Гаджиеву Фуаду Ахад оглу

Гаджиеву Гаджи Шамиль оглу

Гаджиеву Ильгару Халил оглу

Гаджиеву Вугару Айдын оглу

Гаджиевой Фидан Гаджиага гызы

Гаджиевой Севиль Иншалла гызы

Эйбатову Анару Митхат оглу

Гейдаровой Эльнаре Рафиг гызы

Гасангулиеву Кязыму Фейруз оглу

Гасанову Кериму Аббас оглу

Гасанову Ниджату Юсиф оглу

Гасанову Заману Гусейн оглу

Гусейнли Анару Вагиф оглу

Гусейнли Рауфу Эйюб оглу

Гусейнову Физули Исмет оглу

Гусейнову Шовги Арастун оглу

Гусейновой Фариде Малик гызы

Гусейновой Кямале Музаффар гызы

Ханахмедову Самеду Будаг оглу

Ханларову Габилю Техран оглу

Халилову Сабухи Агабаба оглу

Халилзаде Руфату Эльдар оглу

Ибрагимову Джавиду Зафар оглу

Ибрагимову Фуаду Натиг оглу

Ибрагимовой Нигяр Рафаэль гызы

Ибрагимовой Шахле Ибрагим гызы

Исмаилову Вилаяту Идаят оглу

Кязымову Ниджату Миразиз оглу

Керимдухту Ровшану Рамазан оглу

Керимовой Наргиз Фаиг гызы

Климашевой Бэлле Владиславовне

Кухмазовой Юлизане Шафиевне

Гараеву Эльнару Джафар оглу

Гадиеву Сеймуру Агаддин оглу

Гахраманову Аббасу Ахмед оглу

Гарибовой Наргиле Дурсун гызы

Губадову Джейхуну Шахбала оглу

Гуламову Самиру Джейхун оглу

Гулиеву Джамилю Эльшад оглу

Гулиеву Эйюбу Рамиз оглу

Гулиеву Хафизу Магеррам оглу

Гулиеву Кямрану Юсиф оглу

Гулиевой Шалале Шахвелет гызы

Гурбановой Гюльзар Гурбан гызы

Гурбановой Парване Ягуб гызы

Мансурову Эльхану Бахрам оглу

Мансуровой Сарие Мансур гызы

Мехдиеву Илькину Искендер оглу

Мехдиевой Ирине Юрмиз гызы

Мехдиевой Шаруд Мехди гызы

Магеррамову Фирудину Алимамед оглу

Мамедову Анару Вагиф оглу

Мамедову Асиму Фарман оглу

Мамедову Айшаду Кямал оглу

Мамедову Эмилю Афрасияб оглу

Мамедову Мамеду Авез оглу

Мамедову Мураду Мамед оглу

Мамедовой Динаре Бахтияр гызы

Мамедовой Лале Мирзали гызы

Микаилову Анару Шамиль оглу

Микаилову Микаилу Шамиль оглу

Милтых Алексею Леонидовичу

Мир-Касым Аян Октай гызы

Мирзоеву Гюлагасы Ага Гусейновичу

Мирзазаде Ниджату Гариб оглу

Мусабейли Нуриде Муса гызы

Мустафаеву Арзу Ахмед оглу

Набиеву Джебраилу Фаррух оглу

Новрузову Афсару Дилавер оглу

Нуриевой Садагат Мамедага гызы

Оруджевой Алмаз Адиль гызы

Оруджевой Наиде Мюлюк гызы

Оруджевой Севде Наби гызы

Османову Фуаду Таджаддин оглу

Османовой Айле Бахрам гызы

Омарову Гюмраху Рза оглу

Поладову Экрему Ниджад оглу

Раджабли Мамеду Гудрат оглу

Раджабли Видади Гасан оглу

Рагимову Теймуру Аскер оглу

Рустамову Эльшану Мардан оглу

Рзаеву Рамину Султан оглу

Рзаевой Севиндж Азиз ага гызы

Рзаевой Вафе Алисейран гызы

Салахову Абульфату Юсиф оглу

Саламову Играру Закир оглу

Сеидовой Джейле Уран гызы

Сафаровой Кямале Мазановне

Салимли Мирбале Сеидаскер оглу

Салимову Руслану Ханбала оглу

Самедову Шукюру Гаджибала оглу

Саттаровой Гюнай Назим гызы

Сулеймановой Улдуз Ибрагим гызы

Шиошвили Лери Гиоргиевичу

Ширинову Аслану Адиль оглу

Велиеву Рамизу Идаят оглу

Велиевой Ляман Вели гызы

Яхъяеву Талеху Салех оглу

Яхъяеву Эльгюну Хафиз оглу

Юсифовой Таране Абульфаз гызы

Зейналову Азеру Зейналабдын оглу

Зейналову Джумшуду Нариман оглу

Зеки Мехрибан Мурват гызы.

