Великобритания направит в Ормузский пролив дополнительные боевые самолеты и беспилотники

Министерство обороны Великобритании сообщило, что для обеспечения безопасности в Ормузском проливе и защиты интересов Великобритании и её союзников в регионе в дополнение к военному кораблю в этот район будут направлены системы противодействия беспилотникам и истребители Eurofighter Typhoon.

В заявлении Министерства обороны Великобритании отмечается, что на онлайн-совещании под председательством Великобритании и Франции, в котором приняли участие министры обороны более 40 стран, был обсужден вопрос безопасности Ормузского пролива.

Согласно этой информации, для обеспечения безопасности пролива и защиты интересов Великобритании и ее союзников в регионе в этот район направляется корабль HMS Dragon, находящийся в Восточном Средиземноморье, а также в дополнение к этому кораблю в регион будут отправлены боевые самолеты, дроны для разминирования и современные системы противодействия дронам.

Среди систем, которые Великобритания направит в регион, будут специалисты по разминированию.

Финансирование в размере 115 миллионов фунтов стерлингов на системы разминирования и противобеспилотные системы

Министр обороны Джон Хили, чьи комментарии приводятся в заявлении, заявил: «Великобритания играет ведущую роль в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Сегодня мы вновь демонстрируем это, используя передовые технологии для защиты наших интересов в регионе».

Хили, отметив, что на системы разминирования и противобеспилотных средств будет выделено 115 миллионов фунтов стерлингов, поделился своим мнением: «Эти средства являются сильным и четким обязательством, направленным на укрепление коммерческого судоходства и снижение бремени конфликта для жителей нашей страны».

Великобритания, Израиль и США, имеющие на военных базах в регионе более 1000 человек личного состава, после начала иранских атак направили в регион дополнительные боевые самолеты, вертолеты противодействия дронам, вертолеты наблюдения, автономные системы обезвреживания мин, системы противовоздушной обороны и специалистов.

Источник: Anadolu