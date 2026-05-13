Трамп попросит Си Цзиньпина открыть Китай для американских компаний

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином попросить его повысить степень открытости китайского рынка для компаний из США.

Он назвал ложным сообщение телеканала CNBC о том, что главу компании Nvidia Дженсена Хуанга пригласили войти в состав президентской делегации во время визита в Китай в самый последний момент. "Большая честь, что Дженсен, Илон [Маск], Тим [Кук из компании] Apple, [глава BlackRock] Ларри Финк, [руководитель Blackstone] Стивен Шварцман, Келли Ортберг (Boeing), Брайан Сайкс (Cargill), Джейн Фрейзер (Citi), Ларри Калп (GE Aerospace), Дэвид Соломон (Goldman Sachs), Санджай Мехротра (Micron), Криштиану Амона (Qualcomm) и многие другие едут в великую страну КНР, где я попрошу председателя Си, лидера с выдающимися заслугами, "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить свои чудеса и помочь поднять Народную Республику на еще более высокий уровень", — написал он в Truth Social.

"Более того, я обещаю, что, когда мы встретимся [с председателем КНР], а это произойдет уже через несколько часов, я выдвину именно эту просьбу в первую очередь. Я никогда не видел и не слышали о какой-либо идее, которая была бы более выгодной для наших невероятных стран", — добавил американский президент.

Глава американской администрации с 13 по 15 мая совершит государственный визит в Китай. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы торговли, энергетики, стратегической стабильности, войну США и Израиля против Ирана и Тайваня. Предыдущая поездка Трампа в Пекин состоялась во время его первого президентского срока в 2017 году. Последняя встреча между главами государств прошла в октябре 2025 года в Пусане (Республика Корея), где они находились на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

