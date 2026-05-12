Будут изменены въезд и выезд из города Шуша

Меняются направления въезда в город Шуша и выезда из него.

Как сообщает Qafqazinfo, на протяжении последних пяти дней проводятся профилактические мероприятия, водителей информируют о новых правилах движения и проводят разъяснительную работу.

Согласно информации, въезд в Шушу со стороны Ханкенди будет организован по улице Истиглал, а выезд из города — по улице 8 Ноября.

Кроме того, дорога вблизи крепостных стен, а также участок на улице Истиглал переведены на одностороннее движение.

Водителей, не соблюдающих установленную схему движения, будут привлекать к административной ответственности в соответствии с законодательством.